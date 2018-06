Berlin (dpa) - 2010 ist die Zahl der von der Polizei erfassten Straftaten zurückgegangen. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich will heute in Berlin Einzelheiten der Polizeilichen Kriminalstatistik erläutern. Im Vergleich zu 2009 sank die Zahl der Straftaten um zwei Prozent auf rund 5,9 Millionen. In einigen Bereichen allerdings nahmen die Delikte zu, so zum Beispiel bei den Wohnungseinbrüchen. Weit mehr als die Hälfte der registrierten Straftaten in Deutschland kann aufgeklärt werden, wie die Statistik zeigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.