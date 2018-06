New York (dpa) - Dominique Strauss-Kahn wird der Prozess gemacht. Ein Gericht in New York hat Anklage gegen den früheren Chef des Internationalen Währungsfonds erhoben. Zunächst kommt Strauss-Kahn aber gegen Auflagen frei. Er muss eine Million Dollar in bar und weitere fünf Millionen als Bankbürgschaft als Kaution hinterlegen. Er ist in sieben Punkten angeklagt, darunter zwei Mal wegen sexueller Belästigung in einem besonders schweren Fall. Strauss-Kahn bestreitet, dass er eine Hotelangestellte bedrängt haben soll.

