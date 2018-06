Lübeck (dpa) - Unter 5000 Neugeborenen ist etwa eines, dessen Geschlecht nicht klar erkennbar ist. Mit den neuesten Diagnose- und Therapiemöglichkeiten dieser angeborenen Besonderheiten der Geschlechtsentwicklung befasst sich seit heute in Lübeck eine internationale Tagung zum Thema Intersexualität. Die Betroffenen-Organisation «Zwischengeschlecht.org» rief zu Protesten gegen die Veranstaltung auf. Sie wirft den Medizinern «menschenrechtswidrige Genitalverstümmelung an Zwittern» vor. An der Fachtagung nehmen mehr als 120 Forscher teil.

