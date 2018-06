Hamburg (dpa) - Erstmals seit ihrer schweren Erkrankung kehrt Monica Lierhaus als Moderatorin auf den Bildschirm zurück. Die 40-Jährige wird am Sonntag in der ARD die Wochengewinner der Fernsehlotterie präsentieren. Es mache ihr sehr viel Spaß, wieder vor der Kamera zu stehen, wurde Lierhaus in einer Mitteilung der Fernsehlotterie zitiert. Die frühere «Sportschau»-Moderatorin war nach einer Hirn-Operation vor rund zwei Jahren ins Koma gefallen. Mit einem Auftritt bei der «Goldenen Kamera» kehrte sie im Februar ins Rampenlicht zurück.

