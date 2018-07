New York - Bei der Anklageerhebung gegen Dominique Strauss-Kahn hat die Grand Jury in New York alle von der Staatsanwaltschaft genannten Vorwürfe angenommen. Dem früheren Chef des Internationalen Währungsfonds werden damit sechs Straftaten zur Last gelegt. In einem Punkt ist er gleich zwei Mal angeklagt, macht insgesamt sieben Anklagepunkte. Strauss-Kahn kommt gegen Kaution frei. Die Anwälte werden eine Million Dollar in bar bereitstellen, fünf Millionen sollen als Bankdarlehen hinterlegt werden.

