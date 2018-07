New York (dpa) - Der ehemalige IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn hat nach Angaben des Senders CNN die Millionenkaution für seine Freilassung hinterlegt. Er dürfte die New Yorker Gefangeneninsel Rikers Island in Kürze verlassen. Der Nachrichtensender berichtet, dass die Anwälte des Franzosen eine Million Dollar in bar hinterlegt hätten. Damit dürfte Strauss-Kahn die Einzelzelle gegen eine von seiner Frau Anne Sinclair gemietete Wohnung austauschen. Über die Adresse, Lage und Größe des Appartements ist noch nichts bekannt.

