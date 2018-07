Inhalt Seite 1 — Netanjahu trotz Streits mit Obama «ermutigt» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington/Tel Aviv (dpa) - Nach seinem offenen Streit mit US-Präsident Barack Obama über den Nahost-Friedensprozess schlägt der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mildere Töne an.

Er fühle sich nach dem Treffen am Freitag im Weißen Haus stärker ermutigt als vor dem Gespräch, berichteten israelische Medien am Samstag unter Berufung auf Beamte in der Umgebung des Regierungschefs.

Obama und Netanjahu hatten am Freitag mehrere Stunden getagt. Danach waren bei Äußerungen vor Journalisten die Differenzen über die Ausgangsposition für neue Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern klar zutage getreten.

Kernpunkt der Meinungsverschiedenheiten ist Obamas Vorschlag in einer Rede am Donnerstag, Friedensgespräche auf der Basis der Grenzen vor dem Sechstagekrieg 1967 zu beginnen. «Israel ist bereit, großzügige Kompromisse einzugehen, aber es kann nicht zu den Grenzen von 1967 zurückgehen», sagte Netanjahu. Diese seien nicht zu verteidigen.

Der israelische Ministerpräsident war offensichtlich auch zornig darüber, dass sich Obama in seiner Nahost-Grundsatzrede nicht zum Problem der palästinensischen Flüchtlinge geäußert hatte. Das heißt, er hatte nicht ausdrücklich die israelische Position gestützt, nach der die Flüchtlinge im Zuge einer Friedenslösung in Palästina angesiedelt werden und nicht nach Israel zurückkehren sollen. Generell warnte Netanjahu die Amerikaner davor, einen Frieden anzustreben, «der auf Illusionen gründet».

Obama bekräftigte dagegen seine Ansicht, auf der Grundlage der Grenzen von 1967 mit einem Gebietsaustausch zu einer Einigung zu kommen, die Israels Sicherheit gewährleiste. «Offensichtlich haben wir Differenzen in präzisen Formulierungen und in der Sprache. Aber das kommt unter Freunden vor», sagte der Präsident.

«Es gibt Differenzen, aber die Beziehungen sind gut», zitierte die Nachrichtenseite «The Ynet» auch einen israelischen Beamten nach dem Treffen. Weiter hieß es, dass sich die USA im Zuge der Begegnung um eine «Beruhigung» bemüht hätten. So sei auch das private Mittagessen - unter Ausschluss von Mitarbeitern - ein Weg gewesen, die Spannungen zu verringern: «Sie (die Amerikaner) haben verstanden, dass sie bei Netanjahu zu weit gegangen sind.»