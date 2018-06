Inhalt Seite 1 — Strauss-Kahn unter strenger Bewachung in Manhatten Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York (dpa) - Nur eine Woche hat das Leben des einst mächtigsten Bankers der Welt dramatisch verändert: Letzten Samstag standen Dominique Strauss-Kahn noch alle Türen offen, nach der Anklage wegen versuchter Vergewaltigung ist der gefallene IWF-Chef in New York zum Paria geworden.

Die Bewohner eines Wolkenkratzers in der betuchten Upper East Side rebellierten, als sie hörten, dass Strauss-Kahn seine Zelle gegen ihr Penthouse eintauschen wollte.

Gegen eine Kaution von insgesamt sechs Millionen Dollar war der 62-jährige Franzose am Freitag von der berüchtigten Gefängnisinsel Rikers Island im New Yorker East River entlassen worden. Der Ex-Chef des Internationalen Währungsfonds steht unter Hausarrest, muss eine elektronische Fußfessel tragen und wird wegen Fluchtgefahr rund um die Uhr von bewaffneten Sicherheitsbeamten überwacht.

Nachdem ihm eine Wohnung im eleganten Bristol Plaza verweigert worden war, kam Strauss-Kahn vorübergehend in einem umgebauten Bürogebäude am New Yorker Broadway in der Nähe von Ground Zero unter. Dabei hatte seine Frau, Anne Sinclair, das Penthouse mit Blick über Manhattan bereits für 14 000 Dollar (knapp 10 000 Euro) im Monat gemietet, berichtete die «New York Times» am Samstag.

Das Bristol hätte einen Swimming Pool auf der Dachterrasse, täglich frische Handtücher und allerlei Service geboten. Womit Sinclair nicht gerechnet hatte, war die Reaktion der Nachbarn. «Es ist einfach nicht richtig, ihn hier absteigen und unsere Gastfreundschaft genießen zu lassen, nach dem, was er sich der Anklage nach hat zuschulden kommen lassen», wurde eine Frau aus dem Bristol von der Zeitung zitiert.

Ein besonderer Dorn im Auge war den Bewohnern der Medienrummel um den berühmt-berüchtigten Franzosen, der unter dem Druck der Ereignisse inzwischen sein Amt an der Spitze des IWF aufgegeben hat.

Auf Anordnung des Gerichts dürfen Strauss-Kahn und seine Frau nur vier Tage in der Übergangswohnung in Downtown Manhattan bleiben. Von dort haben sie den Blick auf die historische Trinity Kirche und ihren Friedhof, nur wenige Schritte von der Wall Street entfernt.