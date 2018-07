Islamabad (dpa) - Bei der Explosion eines für die Nato-Truppen in Afghanistan bestimmten Tanklastwagens sind am frühen Samstagmorgen am Khyber-Pass in Pakistan mindestens 15 Menschen getötet worden.

Nach Angaben der Behörden waren Bewohner der Gegend von Landi Kotal in den nordwestlichen Stammesgebieten zu dem Lastwagen geströmt, um auslaufenden Treibstoff aufzufangen, nachdem ein Sprengsatz das Fahrzeug beschädigt hatte. Als sich die Menschen um den Lastwagen versammelt hatten, habe sich eine zweite Explosion ereignet und viele Umstehende getötet.

Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. Jedoch verüben Kämpfer der Taliban in dem Gebiet häufig Anschläge auf Nachschubkonvois für die Nato-Truppen in Afghanistan.