Berlin (dpa) - Mehr Geld ausgeben für ein Elektroauto - dazu ist in Deutschland nur eine Minderheit bereit. Ein Drittel der Menschen in Deutschland würde einer Umfrage zufolge für ein E-Auto tiefer in die Tasche greifen als für ein vergleichbares Modell mit Verbrennungsmotor.

66 Prozent dagegen würden keinesfalls auf ein Elektroauto umsteigen, wenn es teurer als ein herkömmliches Auto ist, ergab eine repräsentative Umfrage für «Bild am Sonntag», für die das Emnid-Institut 500 Menschen ab 14 Jahren befragt hatte.

Während 36 Prozent der Westdeutschen angaben, einen höheren Preis für ein Elektroauto zu akzeptieren, waren es in Ostdeutschland nur 22 Prozent. Vor allem in der Altersgruppe der 50- bis 59- Jährigen ist der Umfrage zufolge mit einem Anteil von 49 Prozent die Bereitschaft groß, sich für ein E-Auto zu entscheiden.