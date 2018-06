London (dpa) - Nach zehn Tagen purer Romantik im Indischen Ozean sind für Prinz William und seine Kate die Flitterwochen zu Ende. Das Paar sei nach Großbritannien zurückgekehrt, bestätigte der St-James's Palast. Die beiden hätten die Zeit sehr genossen.

Der Tourismuschef der Seychellen, Alain St. Ange, sagte: «Das Paar ist glücklich und zufrieden mit seinem Aufenthalt auf North Island.» Am letzten Tag ihres zehn Tage langen «Honeymoon» holten William und Kate die Küstenwache der Seychellen an Land, um sich persönlich bei den Polizisten für den Schutz zu bedanken. Die Küstenwache hatte garantiert, dass keine Boote mit Fotografen an Bord auf die einsame Insel der Frischvermählten gelangen konnten.

Das Ziel der Hochzeitsreise war ein lange gut gehütetes Geheimnis und Gegenstand eines Katz- und Maus-Spieles zwischen dem Hof in London und den Paparazzi in aller Welt. Schließlich bestätigten die Behörden der Seychellen, dass William und Kate per Privatjet und Hubschrauber auf die einsam gelegene Insel North Island geflogen waren.

Die Insel hatte nach eigenen Angaben der Hamburger Reiseveranstalter und Inselmakler Farhad Vladi an das Königshaus vermietet. William und Kate sollen in den Genuss einer einzigartigen Luxusvilla mit privatem Strand und eigenem Pool gekommen sein. In den zum Meer geöffneten Räumen standen auch ein Himmelbett und eine Doppelbadewanne.