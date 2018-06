Inhalt Seite 1 — Deutsche Tennis-Herren feiern WM-Rekordsieg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf (dpa) - Die deutsche Tennis-Mannschaft ist nun Rekordsieger des World Team Cups in Düsseldorf. Im Finale setzte sie sich gegen Titelverteidiger Argentinien mit 2:1 durch.

Für den Gastgeber ist es der fünfte Gesamterfolg nach 1989, 1994, 1998 und 2005 - kein anderes Land gewann die Mannschafts-WM im Rochusclub häufiger. Die Entscheidung fiel erst im Doppel: Philipp Kohlschreiber und Philip Petzschner bezwangen Juan Ignacio Chela/Maximo Gonzalez mit 6:3, 7:6 (7:5).

«Es ist etwas ganz Besonderes, den Titel zu gewinnen. Es hat riesigen Spaß gemacht», resümierte Kohlschreiber. Auch Teamkapitän Patrick Kühnen freute sich über den Erfolg gegen die Südamerikaner. «Wir haben engagiert gespielt und hatten eine tolle Woche», meinte Kühnen.

Der Weltranglisten-44. Kohlschreiber hatte im zweiten Einzel die Chance zur Vorentscheidung vergeben, nachdem Florian Mayer den Gastgeber mit einem 7:6 (7:4), 6:0 gegen Juan Monaco in Führung brachte. Doch der 27-jährige Kohlschreiber spielte in dem 1:57 Stunden langen Match gegen Chela zu unbeständig, verlor mit 4:6 und 6:7 (4:7). Im Tiebreak hatte er seine beste Phase, lag sogar 5:3 vorn, doch es reichte nicht.

Die deutschen Spieler um Teamkapitän Patrick Kühnen kassierten für den Erfolg eine Prämie von 260 000 Euro. Deutschland konnte nach 1989 und 2005 bereits das dritte Endspiel gegen die Argentinier gewinnen.

«Es ist ein Titel. Und so viele Titel habe ich ja noch nicht», freute sich Florian Mayer, der schon 2005 beim letzten Erfolg in Düsseldorf dabei war. Der 28 Jahre alte Bayreuther hatte seine Einzel-Aufgabe gegen Juan Monaco in 92 Minuten souverän gelöst. «Im ersten Satz war es schwer für beide Spieler», meinte Mayer. «Da habe ich zu passiv gespielt, aber dann versucht, aggressiver zu sein.» Im zweiten Satz profitierte der stärker aufspielende Deutsche zudem von einer Fingerverletzung Monacos. Angenehmer Nebeneffekt seines Einzelerfolgs: Mayer kletterte erstmals in der Weltrangliste auf einen der ersten 20 Plätze.

Die deutschen Tennis-Herren hatten mit einem Vorrundenerfolg gegen Russland zum achten Mal das Finale erreicht. Für den entscheidenden zweiten Punkt sorgte Kohlschreiber, nachdem Petzschner für den Gastgeber die Führung gelungen war. Allerdings kam Deutschland nur dank der Schützenhilfe von Serbien ins Endspiel: Es hatte Spanien bezwungen und das Kühnen-Team zum Sieger der Blauen Gruppe gemacht.