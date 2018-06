Inhalt Seite 1 — Webber stoppt Vettel: Pole Position in Spanien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Barcelona (dpa) - Sebastian Vettel mochte seine Enttäuschung nach dem Ende seiner Superserie nicht verbergen. Ausgerechnet Red-Bull-Stallrivale Mark Webber stoppte den Formel-1-Weltmeister beim Reifenpoker in Barcelona auf der Fahrt zur insgesamt sechsten Pole Position nacheinander.

«Die Rund' hat mich jetzt nicht vom Hocker gehaue'», bekannte der Heppenheimer im breiten Hessisch nach der Qualifikation zum Großen Preis von Spanien. Zwei Zehntelsekunden fehlten dem zweitplatzierten Champion aus Heppenheim auf Webber, der nun beste Siegchancen beim fünften Saisonlauf am Sonntag hat.

Zuletzt gewann in Barcelona zehnmal in Serie der Pole-Mann. «Ich will den Sieg», verkündete Webber, der bereits 2010 in Barcelona gewonnen hatte, entsprechend selbstbewusst. Der Australier kam zuletzt immer besser in Form und schlug nun zum ersten Mal seit Vettels Titelgewinn seinem Teamgefährten ein Schnippchen. «Ich will nicht arrogant klingen, aber es war klar, dass entweder Sebastian oder ich uns die Pole holen», tönte Webber.

Tatsächlich fährt Red Bull weiter in einer eigenen Liga. Der Dritte Lewis Hamilton (McLaren) hatte bereits knapp eine Sekunde Rückstand auf Webber. Lediglich das erneut nicht funktionierende Energierückgewinnungssystem KERS bremste Vettel. «Ja, wir arbeiten sehr am KERS und nein, ich habe es nicht genutzt», verriet Vettel etwas genervt.

Trotz des weiter großen Rückstands auf die Spitze ist von Ernüchterung bei Mercedes keine Spur. Rekord-Weltmeister Michael Schumacher, der im letzten Abschnitt auf eine gezeitete Runde verzichtete, wurde lediglich Zehnter. «Wir hatten ein Ausfall von unserem KERS-System, das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr vorhanden war. Deshalb hatten wir entschieden, nicht mehr rauszufahren. So haben wir freie Reifenwahl, das ist hilfreich für morgen», sagte Schumacher.

Sein Teamkollege Nico Rosberg startet mit einem Rückstand von rund anderthalb Sekunden auf Webber als Siebter. «Es war zu erwarten, dass wir in der Qualifikation etwas weiter hinten sind, vielleicht nicht so weit. Aber fürs Rennen sollten wir gut aussehen», sagte der Wiesbadener.

Nach den bisherigen Trainingseindrücken durchaus überraschend platzierte sich Lokalmatador Fernando Alonso (Ferrari) noch vor den Silberpfeilen auf Platz vier. Der Spanier darf damit wie Hamilton aus der zweiten Reihe starten. Jenson Button (McLaren) wurde Fünfter, Witali Petrow (Lotus Renault) Sechster.