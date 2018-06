Barcelona (dpa) - Ferrari-Pilot Fernando Alonso ist sich sicher, Weltmeister Sebastian Vettel in dieser Saison den zweiten Titel in Serie noch streitig machen zu können.

«Die Vergangenheit in der Formel 1 hat oft genug gezeigt, dass man solche Rückstände aufholen kann. Auch diese Saison ist noch lang genug», sagte der Spanier in einem Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».

Vor dem fünften Saisonrennen am Sonntag in Barcelona führt Red-Bull-Pilot Vettel die Gesamtwertung mit 93 von bislang maximal 100 Punkten souverän an. Alonso, der im Gegensatz zu Vettel (3 Siege) 2011 noch kein Rennen gewinnen konnte, hat bereits 52 Punkte Rückstand.

Nach Meinung des Spaniers ist der Heppenheimer nach seinem WM-Gewinn 2010 noch stärker geworden. «In dieser Saison hat Sebastian einen großartigen Job gemacht in den bisherigen Rennen. Aber jeder Fahrer hat Schwachpunkte, jetzt müssen wir seinen finden und Druck auf ihn ausüben», sagte Alonso, der gerade erst seinen Vertrag um fünf Jahre bis 2016 bei Ferrari verlängerte.

Dieser «Rentenvertrag» soll Konkurrenten wie Vettel oder den WM-Zweiten Lewis Hamilton (McLaren) nicht von einem Wechsel zur Scuderia abhalten. «Es würde mir nichts ausmachen, wenn einer von ihnen kommen würde», behauptete der zweimalige Weltmeister.