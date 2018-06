Memmingen (dpa) - In Memmingen in Bayern sind zwei Jugendliche von einem Zug erfasst und getötet worden. Das Unglück ereignete sich am frühen Abend an der Strecke Lindau-Memmingen. Im Bereich einer Unterführung wurden die 16- und die 14-Jährige von einer Regionalbahn mitgerissen. Andere Jugendliche entdeckten die Leichen. Der Lokführer hatte den Zusammenprall nicht bemerkt, er wurde am Bahnhof Buchloe gestoppt. Nach ersten Ermittlungen schließt die Polizei Fremdverschulden und Suizid aus.

