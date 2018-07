Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel peilt einen Atomausstieg rund um das Jahr 2022 an. Das machte sie beim Besuch der CSU-Klausur im bayerischen Kloster Andechs deutlich. Sie begrüßte, dass die CSU bis 2022 alle bayerischen Atomkraftwerke endgültig vom Netz nehmen will. Merkel sprach vom «richtigen Zeitraum», ließ aber eine konkrete Jahreszahl offen. Die Kanzlerin will erst die Ergebnisse der Ethikkommission abwarten.

