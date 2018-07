New York (dpa) - Dominique Strauss-Kahn hat die New Yorker Gefängnisinsel Rikers Island verlassen und gegen eine Wohnung in Manhattan getauscht. Allerdings muss der Ex-Chef des IWF eine elektronische Fußfessel tragen und wird wegen der Fluchtgefahr rund um die Uhr überwacht. Dem 62-jährigen Franzosen wurde eine Wohnung am New Yorker Broadway in der Nähe von Ground Zero zugewiesen. Für seine Entlassung hatte Strauss-Kahns Frau eine Million Dollar in bar und weitere fünf Millionen als Bürgschaft hinterlegt. Strauss-Kahn ist wegen der versuchten Vergewaltigung eines Zimmermädchens angeklagt.

