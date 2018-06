Schwerin (dpa) - Die Kriminalität in Mecklenburg-Vorpommern hat nach Ansicht des Bundes Deutscher Kriminalbeamter mit dem Wegfall der Grenzkontrollen Ende 2007 deutlich zugenommen. Kleinere Delikte wie gefälschte Autokennzeichen oder Rauschgiftbesitz würden oft nicht mehr bemerkt, sagte der Landeschef der Gewerkschaft, Ronald Buck, der dpa. Hunderte oder Tausende von Straftaten blieben unentdeckt. Er schätzte, dass die tatsächliche Zahl der Straftaten doppelt so hoch ist wie die der statistisch erfassten. Vor allem in Ostvorpommern häufen sich Meldungen von Diebstählen und Einbrüchen.

