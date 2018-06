Berlin (dpa) - Mehr Geld ausgeben für ein Elektroauto - dazu ist in Deutschland nur eine Minderheit bereit. Ein Drittel der Menschen in Deutschland würde laut einer Umfrage für ein E-Auto tiefer in die Tasche greifen als für ein vergleichbares Modell mit Verbrennungsmotor. 66 Prozent dagegen würden keinesfalls auf ein Elektroauto umsteigen, wenn es teurer als ein herkömmliches Auto ist. Das ergab eine Emnid-Umfrage für «Bild am Sonntag».

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.