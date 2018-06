Tokio (dpa) - Die Führer Japans, Chinas und Südkoreas haben gemeinsam die Katastrophenregion im Nordosten Japans besucht. Der japanische Premier Naoto Kan begrüßte SüdkoreasPräsidenten Lee Myung Bak und Chinas Ministerpräsidenten Wen Jiabao in der Stadt Fukushima, rund 60 Kilometer vom havarierten Atomkraftwerk entfernt. Es ist das erste Mal, dass ausländische Staats- und Regierungschefs die Unglückspräfektur Fukushima besuchen. Unterdessen legte ein riesiges Tankfloß am Kai nahe des Atomkraftwerks Fukushima an. Es soll leicht radioaktives Wasser aufnehmen.

