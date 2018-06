Barcelona (dpa) - Ferrari-Pilot Fernando Alonso ist sich sicher, Weltmeister Sebastian Vettel den zweiten Titel in Serie noch streitig machen zu können. Die Vergangenheit habe oft genug gezeigt, dass man solche Rückstände aufholen kann, sagte der Spanier der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Vor dem fünften Saisonrennen morgen in Barcelona führt Red-Bull-Pilot Vettel die Gesamtwertung mit 93 von bislang maximal 100 Punkten souverän an. Alonso hat bereits 52 Punkte Rückstand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.