Kabul (dpa) - Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Militärkrankenhaus in Kabul sind mindestens sechs Menschen getötet worden. 23 weitere wurden nach Angaben der Behörden verletzt, als sich ein Attentäter in einem Zelt auf dem Krankenhausgelände in die Luft sprengte. Unter den Toten seien mindestens drei Medizinstudenten, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Die radikal-islamischen Taliban übernahmen die Verantwortung für den Anschlag.

