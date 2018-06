London (dpa) - Nach zehn Tagen purer Romantik im Indischen Ozean sind für Prinz William und seine Kate die Flitterwochen zu Ende. Das Paar sei nach Großbritannien zurückgekehrt. Das bestätigte der St- James's Palast. Die beiden hätten die Zeit sehr genossen. Am letzten Tag ihres «Honeymoon» holten die Frischvermählten die Küstenwache der Seychellen an Land, um sich persönlich für den Schutz zu bedanken. Die Küstenwache hatte garantiert, dass keine Boote mit Fotografen an Bord auf die einsame Insel North Island gelangen konnten.

