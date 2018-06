Andechs (dpa) - Nach der CSU peilt auch Kanzlerin Angela Merkel einen Atomausstieg um das Jahr 2022 herum an. Die CDU-Chefin begrüßte die entsprechende Festlegung der Schwesterpartei. Sie sprach bei einer CSU-Klausur in Bayern vom «richtigen Zeitraum», ließ aber eine konkrete Jahreszahl offen. Sie will erst die Ergebnisse der Ethikkommission abwarten. Unterdessen gibt es Sorge, dass die vorübergehende Abschaltung von 13 der 17 deutschen Atomkraftwerke die Stromversorgung gefährden könnte. Bundesnetzagentur-Präsident Matthias Kurth, beruhigte: Die Lage sei kritisch, aber beherrschbar.

