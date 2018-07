Bremen (dpa) - Der Wähler an der Weser will keinen Wechsel: Die SPD kann nach der Bürgerschaftswahl mit den Grünen weiterregieren. Schon seit dem Kriegsende stellt sie den Regierungschef. Die CDU schwächelt. Die FDP fliegt zum dritten Mal in diesem Jahr aus einem Landesparlament.

