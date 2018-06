Brüssel (dpa) - Der Höhenflug von Popstar Lady Gaga erreicht auch die Tiefen der Brüsseler Metro: 69 Bahnstationen in der belgischen Hauptstadt werden an diesem Montag mit neuen Songs der amerikanischen Sängerin beschallt.

Am Erscheinungstag des Albums «Born This Way» sei die Musik von Lady Gaga ununterbrochen von frühmorgens bis spätabends zu hören, berichtet der belgische Rundfunk auf der Website «flanderninfo.be». Die Aktion wird die Brüsseler wohl nicht allzu sehr überraschen, denn schon ein neues Album der Band «Kings of Leon» lief 2010 einen ganzen Tag in der Endlosschleife über die Metro-Lautsprecher.

Das US-Magazin «Forbes» hatte die 25-jährige Lady Gaga vor wenigen Tagen zur «mächtigsten Berühmtheit» der Welt erklärt. Dabei spielte nicht nur ihr Jahreseinkommen von zuletzt 90 Millionen Dollar eine Rolle, sondern auch ihre Präsenz im Fernsehen, auf Magazin-Titelseiten und im Internet. Die exzentrische US-Amerikanerin hat fast 35 Millionen Facebook-Fans und mehr als zehn Millionen Twitter-Anhänger.

