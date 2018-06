Inhalt Seite 1 — Betty Heidler: Weltrekord-Kracher und Karaoke Seite 2 Auf einer Seite lesen

Halle/Saale (dpa) - Betty Heidler, wie sie wirft, singt und lacht: Fünf Stunden nach ihrem Weltrekord ließ es die Hammerwerferin in Halle/Saale noch einmal krachen.

Bei der abendlichen Feier sang die rothaarige Frankfurterin beim Karaoke mit Strohhut und Blumengürtel um die Hüfte «Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen» aus dem Musical «My Fair Lady». Standing Ovations waren der Lohn für die bühnenreife Aufführung - und natürlich für ihre 79,42 Meter beim Werfermeeting.

Bereits am Nachmittag hatte die Weltmeisterin von 2005 und Vizeweltmeisterin von Berlin 2009 die 3000 Zuschauer begeistert. Gleich im ersten Versuch warf Heidler mit 77,19 Meter den achten deutschen Rekord ihrer Karriere. «Ich kann noch mehr», kündigte die 27-Jährige an. Im dritten Durchgang drehte sich die gebürtige Berlinerin viermal im Ring, der vier Kilo schwere Hammer verließ mit etwa 100 km/h ihre Hände und schlug bei 79,42 Metern ein.

Damit übertraf Heidler die alte Bestmarke der polnischen Weltmeisterin Anita Wlodarczyk aus dem Vorjahr (78,30) um über einen Meter. Schon zwölf Jahre ist es her, dass Stabhochspringerin Nicole Rieger-Humbert mit 4,56 Meter den letzten Weltrekord eines deutschen Athleten erzielt hatte. «Für mich sind der WM-Titel von Osaka und dieser Weltrekord von Halle gleich viel wert», erklärte Heidler.

Zwischen diesen Höhepunkten erlebte die Athletin auch Abstürze. So reiste sie 2005 zur WM nach Helsinki und 2008 zu den Olympischen Spielen in Peking als Mitfavoritin an und musste bereits nach der Qualifikation die Segel streichen. «Niederlagen sind sehr wichtig, wenn man die richtigen Lehren daraus zieht», sagte ihr Trainer Michael Deyhle.

Im Vorjahr erklomm Betty Heidler als Europameisterin von Barcelona erneut einen Gipfel. «Betty ist technisch noch einmal besser geworden», lobte Deyhle nach dem dreiwöchigen Trainingslager auf Zypern. Die Weltrekordlerin ist zu einer Ästhetin im Hammerwurfring geworden. Zudem ist die Bundespolizistin, die ein Jura-Grundstudium an der Frankfurter Universität hinter sich hat, gereift und psychisch stabil.

«Ich bin sehr stolz auf diesen Weltrekord, und ich weiß, was ich kann», sagte Heidler selbstbewusst. Dass der Weltrekord zum Saisonauftakt einen großen Erwartungsdruck für die WM-Saison hervorrufen könnte, das stört sie nicht. «Ich möchte in Daegu wieder Weltmeisterin werden», sagte sie ohne Umschweife. Ihr Trainer hat noch ein weiteres Ziel im Hinterkopf: «Unser Traum ist es, dass Betty den Hammer als erste Frau über die 80 Meter wirft», sagte Deyhle.