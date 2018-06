Dresden (dpa) - Die New Yorker Philharmoniker haben bei den Dresdner Musikfestspielen ein weiteres Glanzlicht gesetzt. Für ein Programm zum 100. Todestag des Komponisten Gustav Mahler (1860-1911) erhielt das Orchester mit seinem Chef Alan Gilbert am Samstagabend in der Semperoper tosenden Applaus und Bravo-Rufe.

Der Bariton Thomas Hampson interpretierte die «Kindertotenlieder». Danach gab es die 5. Sinfonie.

Sogar einzelne solistische Parts wurden vom Publikum lautstark mit Jubel bedacht. Solohornist Philip Myers musste mehrmals aufstehen, um die Huldigungen entgegenzunehmen. Das Orchester bedankte sich mit dem «Pas de Deux» aus «Lonely Town» von Leonard Bernstein.

