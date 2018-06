Islamabad (dpa) - In Karachi in Pakistan sind bei einem Überfall militanter Islamisten auf einen Stützpunkt von Marinefliegern mindestens vier Menschen getötet worden. Zwischen zehn und 20 schwer bewaffnete Männer sowie Attentäter mit Sprengstoffgürteln waren am Abend in den Stützpunkt eingedrungen. Zunächst bekannte sich niemand zu der Aktion.

