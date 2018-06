Emmerich (dpa) - Nach einem Unfall auf dem Rhein ist in der Nacht ein Fahrgastschiff evakuiert worden. Die «River Concerto» kollidierte in der Nähe von Emmerich in Nordrhein-Westfalen mit einem Tankschiff. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, die beide Schiffe wurden beschädigt. Die «River Concerto» konnte aus eigener Kraft Emmerich anlaufen, wo Fahrgäste und Besatzung an Land gebracht wurden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

