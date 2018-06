Barcelona (dpa) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel peilt heute in Barcelona seinen vierten Saisonsieg an. Beim Großen Preis von Spanien startet der Red-Bull-Pilot vom zweiten Platz. Von der Pole Position geht Vettels Teamkollege Mark Webber ins Rennen. Rekord-Weltmeister Michael Schumacher im Mercedes wurde in der Qualifikation lediglich Zehnter. Vor dem fünften Saisonlauf in diesem Jahr führt Vettel die Gesamtwertung mit 93 Punkten souverän vor Lewis Hamilton im McLaren an. Der Brite startet heuet von Platz drei.

