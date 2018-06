Cannes (dpa) - Beim Filmfestival in Cannes werden am Abend die Hauptpreise vergeben. Die Goldene Palme wird dabei an den nach Meinung der Jury besten Film des Wettbewerbs gehen. Ausgezeichnet werden auch die beste Regie und herausragende Darsteller. Der Regisseur Andreas Dresen wurde bereits in der Nebenreihe «Un certain regard» - «Ein gewisser Blick» - mit dem Hauptpreis ausgezeichnet. In seinem Film «Halt auf freier Strecke» bleibt einem Mann nach der Diagnose Hirntumor nur noch wenig Zeit, um Abschied zu nehmen.

