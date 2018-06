Müllheim (dpa) - Zwei Tage nach dem Zugunglück in Müllheim soll die Rheintalbahn am Nachmittag wieder freigegeben werden. In der Nacht sei auch der letzte Chemikalien-Container abgepumpt worden, hieß es von der Bundespolizei. Die Einsatzkräfte haben nun damit begonnen, die entgleisten Waggons zu bergen. Anschließend sollen die beschädigten Gleise repariert werden. Im Bahnhof von Müllheim war am Freitag ein Güterzug verunglückt. Acht Waggons entgleisten. Tausende Reisende mussten zwischen Freiburg und Basel auf den Nahverkehr ausweichen.

