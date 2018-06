Washington (dpa) - Zwei Astronauten des US-Shuttle «Endeavour» sind zu Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Internationalen Raumstation ISS ins All ausgestiegen. Bei diesem zweiten Außeneinsatz seit dem Andocken der «Endeavour» am vergangenen Mittwoch wollen die Amerikaner in einem der ISS-Kühlsysteme Ammoniak nachfüllen. Außerdem sollten sie das Drehgelenk an einem Solarsegel schmieren, damit es sich reibungslos zur Sonne richten und damit zur Energieversorgung der Station beitragen kann. Gestern hatte Benedikt XVI. als erster Papst 20 Minuten mit den Astronauten im Weltraum telefoniert.

