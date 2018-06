Offenbach (dpa) - Heute kommt es bei wechselnder Bewölkung im Tagesverlauf zu teils kräftigen Regenschauern und Gewittern, dabei besteht vor allem im Süden und Osten Unwettergefahr.

Lediglich von Schleswig-Holstein bis zum nördlichen Rheinland bleibt das Gewitterrisiko gering, dafür kann es dort aber etwas regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 Grad im Nordwesten und 26 Grad im Osten, an der Nordsee um 18 Grad. Der von Süd später auf West drehende Wind weht schwach bis mäßig, mit Sturmböen in Gewitternähe.

In der Nacht zum Montag gibt es im Süden und Osten noch gewittrige Schauer, ansonsten klart der Himmel von Nordwesten her gebietsweise auf. Die Temperatur sinkt auf 13 Grad im Süden und Osten und 6 Grad im Norden und Westen.