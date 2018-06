Nach dem Bremen-Debakel diskutiert die CDU über ihre Chancen in den Großstädten. Kanzlerin Merkel erwartet bessere Wahlergebnisse nach dem Ende des Atomkonflikts. Die Grünen umgehen nach ihrem erneuten Wahltriumph die Frage: Volkspartei ja oder nein?

Bremen (dpa) - Nach dem rot-grünen Kantersieg und dem schwarz- gelben Fiasko bei der Bremen-Wahl sorgt sich die CDU um ihre Großstadtkompetenz - und setzt auf schnelle Atom-Entscheidungen. Die Grünen wollen derweil trotz der Fortsetzung ihrer Erfolgsserie Debatten über eine neue Rolle als «Volkspartei» oder eine eigene Kanzlerkandidatur vermeiden.

Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel will nach dem Wahlabsturz vom Sonntag rasch konkrete Beschlüsse für den Atomausstieg fällen - und so den Grünen ein Gewinnerthema aus der Hand nehmen. Es werde «schnelle und auch eindeutige Entscheidungen in der Energiepolitik» geben, sagte Merkel am Montag nach Gremiensitzungen in Berlin.

Die Wahlen in Bremen und auch in Baden-Württemberg, wo die Union nach Jahrzehnten aus der Regierung gefallen war, seien durch die Diskussion über die Energiepolitik bestimmt gewesen. Davon hätten die Grünen profitiert. Rot-Grün hatte die Bürgerschaftswahl in Bremen am Sonntag mit insgesamt gut 60 Prozent klar gewonnen. Die CDU landete erstmals hinter den Grünen nur noch auf dem dritten Platz.

Merkel betonte, an ihrer Einschätzung aus dem Jahr 2010, schwarz- grüne Regierungen seien «Hirngespinste», habe sich nichts geändert. Auch wenn sich beide Parteien in der Atompolitik annäherten, gebe es gravierende Unterschiede.

Ihre Aufgabe als Kanzlerin sei es, die schwarz-gelbe Koalition zum Erfolg zu führen. Union und FDP müssten sich jeweils in den Beschlüssen der Regierung wiederfinden. Merkel mahnte aber auch: «Jeder muss ein Stück von seinen Herzensangelegenheiten abgeben.» Der Umgang mit den Großstadt-Wählergruppen bleibe eine Herausforderung für die CDU - ihre Partei müsse dort «präsenter» sein.

Auch Unions-Fraktionschef Volker Kauder bemängelte Defizite bei der «Großstadtkompetenz» der CDU. «Da müssen wir uns schon anstrengen, um als Großstadtpartei die richtigen Akzente setzen zu können», sagte Kauder in der ARD. «Es muss das Lebensgefühl in den Großstädten wieder besser getroffen werden.»