NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat seine jüngste Schwäche am Montag fortgesetzt. Im New Yorker Handel konnte die Gemeinschaftswährung aber wieder die Marke von 1,40 US-Dollar zurückerobern, nachdem sie in Europa am Mittag und am frühen Abend zeitweise unter diese Schwelle gerutscht war. Zuletzt kostete der Euro 1,4053 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,4020 (Freitag; 1,4237) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7133 (0,7024) Euro.

Als Hauptgrund für die Kursverluste nannten Händler die Sorgen um die europäische Schuldenkrise. Die US-Ratingagentur Fitch hatte bereits am Freitag die Bonität Griechenlands stark um drei Noten gesenkt. Zudem hatte Standard & Poor's (S&P) am Wochenende die Kreditwürdigkeit der drittgrößten Euro-Wirtschaft Italien infrage gestellt, indem sie den Ausblick für das Rating auf negativ gesenkt hatte. Anleger seien wegen der Schuldenmisere verunsichert und schichteten in andere Währungen wie Dollar, Yen und Franken um, hieß es bei der HSH Nordbank. Hinzu kämen die schwachen Aktienmärkte und die kräftig gesunkenen Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone als Belastung.