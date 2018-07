New York/Los Angeles (dpa) - Captain Jack Sparrow und seine Männer haben wieder fette Beute gemacht. Das vierte Abenteuer der «Pirates of the Caribbean» mit dem Untertitel «Fremde Gezeiten» spielte nach vorläufigen Angaben vom Montag allein in Nordamerika 90,1 Millionen Dollar (64 Millionen Euro) über das Wochenende ein.

Damit legte der Disneyfilm mit Johnny Depp, Penélope Cruz und Geoffrey Rush in den Hauptrollen den bisher besten Start eines neuen Films im laufenden Jahr 2011 hin, wie der «Hollywood Reporter» am Sonntagabend (Ortszeit) berichtete. Einen Wermutstropfen ließ das Premierenergebnis aber doch zurück: Der jüngste «Piraten»-Auftakt fiel weit hinter den von 2007 zurück, als «Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt» auf Anhieb 153,0 Millionen Dollar in die Kinokassen der USA und Kanadas gespült hatte.

Die Komödie «Brautalarm» («Bridesmaids») über eine Gruppe von Brautjungfern verteidigte ihren Rang vom letzten Wochenende und blieb auf Platz zwei der US-Charts. Das 3D-Spektakel «Thor» fiel von der Spitze auf Platz drei. Nach Einschätzung der Experten litten die Einnahmen der Donnergott-Saga unter dem Piraten-Erfolg. Nach den Hochrechnungen schaffte es der bisher erfolgreichste Action-Streifen seines Genres, «Fast and Furious», erneut auf Platz vier der Kinocharts. Seine Einnahmen liegen inzwischen bei über 450 Millionen Dollar. «Fast and Furious» stellt Vin Diesel und Paul Walker als Machos mit schnellen Autos vor. Auf dem fünften Rang folgt «Rio», der Animationsfilm mit dem cleveren Papagei Blu.

Auch in Deutschland hat der Film sofort Platz eins der Cinemaxx-Charts geentert. und den Actionstreifen «Fast and Furious Five» von der Spitzenposition verdrängt. Vin Diesel und Paul Walker als Machos in schnellen Autos mussten sich mit Platz zwei begnügen, wie die Cinemaxx-Gruppe am Montag in Hamburg mitteilte. Auch die weiteren Filme der Top Fünf rutschten jeweils um einen Rang zurück: Die Donnergott-Saga «Thor» mit Anthony Hopkins und Natalie Portman ist jetzt Dritter; der Horror-Thriller «Scream 4», Fortsetzung der «Scream»-Reihe mit Neve Campbell, folgt auf Platz vier und der 3D-Trickfilm «Rio» mit dem frechen Papagei Blu auf Platz fünf. Die Charts wurden vom 19. bis zum 22. Mai in 321 Sälen der Cinemaxx-Gruppe (etwa 86 000 Plätze) ermittelt.

In den deutschen Charts eroberte der vierte Teil der «Fluch der Karibik»-Reihe ebenfalls den Spitzenplatz. Rund 1,32 Millionen Zuschauer schauten sich den Disney-Film zwischen Donnerstag und Sonntag an, teilte das Marktforschungsunternehmen Media Control in Baden-Baden am Montag mit. Damit sei «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» der erste Film in diesem Jahr, der bereits am Startwochenende die Marke von einer Million Besuchern übersprungen habe. Weit abgeschlagen auf Platz zwei landete «Fast and Furious Five» mit 140 000 verkauften Tickets.

