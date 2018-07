Nürnberg (dpa) - Die starke Nachfrage nach Smartphones hat der Branche für Verbraucherelektronik einen Umsatzzuwachs beschert. Von Januar bis Ende März 2011 sei der Erlös im Vergleich zum Jahresanfang 2010 um 6,6 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro gestiegen.

Das sagte ein Sprecher der Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik (GfU) am Montag in Nürnberg. Zu dem Plus trugen auch Tablet-PCs bei. Der Handel setzte in den ersten drei Monaten 2011 drei Millionen Smartphones ab - und damit nach GfU-Angaben 152 Prozent mehr als im ersten Quartal 2010.

Der Umsatz mit den Internet-Handys sei um 160 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro gestiegen. Dank des Verkaufsschlagers wuchs der Erlös bei privat genutzten Telekommunikationsgeräten im ersten Quartal um 40,1 Prozent. Mit Tablet-PCs erzielte die Branche einen Umsatzzuwachs von 96 Millionen Euro. 176 000 Stück wurden im ersten Quartal dieses Jahres verkauft.

Bei anderen elektronischen Produkten für den privaten Gebrauch verzeichnete der Handel zum Jahresbeginn nur geringe Umsatzzuwächse oder gar Umsatzrückgänge, wie die GfU berichtete. So sank der Umsatz bei Produkten der Unterhaltungselektronik von Januar bis Ende März um 1,7 Prozent. Der Umsatz mit Camcordern ging um 12,3 Prozent zurück, bei Navigationsgeräten gab es einenm Rückgang um 16,3 Prozent.