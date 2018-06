Bremen (dpa) - In Bremen können SPD und Grüne wie erwartet weiterregieren. Bei der Bürgerschaftswahl konnten beide Parteien den Hochrechnungen zufolge zulegen. Die CDU wird bei rund 20 Prozent der Stimmen landen, das wäre das schlechteste Ergebnis für den Landesverband seit 50 Jahren. Die FDP hat den Einzug in die Bürgerschaft verpasst, die Linken sind wieder drin. Mit einem vorläufigen amtlichen Endergebnis wird erst am Mittwoch gerechnet. Die Wahlbeteiligung lag bei nur 54 Prozent.

