Kabul (dpa) - Die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan haben einen Bericht über den Tod ihres Anführers Mullah Mohammed Omar energisch zurückgewiesen. Er sei in Afghanistan und führe den Dschihad, sagte ein Taliban-Sprecher der dpa. Ein Mitarbeiter des afghanischen Geheimdienstes NDS, der anonym bleiben wollte, sagte dagegen Mullah Omar sei getötet worden. Der pakistanische Geheimdienst ISI konnte das nicht bestätigen. Ex-ISI-Chef Hamid Gul hat den Einsatz der ausländischen Truppen in Afghanistan stets abgelehnt und offen mit den Taliban sympathisiert.

