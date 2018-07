Berlin (dpa) - Unions-Fraktionschef Volker Kauder sieht nach dem Desaster seiner Partei in Bremen Defizite bei der «Großstadtkompetenz» der CDU. Früher habe es die CDU besser verstanden, auf die Unterschiede bei den Problemen der Städte und der ländlichen Räume einzugehen, sagte er in der ARD. Rot-Grün hatte die Bürgerschaftswahl in Bremen gestern klar gewonnen. Die CDU landete nach schweren Verlusten erstmals hinter den Grünen auf dem dritten Platz.

