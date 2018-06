Dublin (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat bei seinem Besuch in der Republik Irland den Friedensprozess auf der Insel als vorbildlich gelobt. Dieser könne «eine Lektion für Unruheregionen in der ganzen Welt» sein, sagte Obama nach einem Treffen mit dem irischen Premierminister Enda Kenny. Obama war zum Auftakt seiner einwöchigen Europareise für einen Tag in Irland, um dort unter anderem die Heimat der Vorfahren seiner Mutter zu besuchen. Im Mittelpunkt von Obamas Europareise steht der G8-Gipfel Ende der Woche in Frankreich.

