Mannheim (dpa) - Für die Verteidigung ist die Sache klar: Jörg Kachelmann muss freigesprochen werden. «Es gibt nicht einen Sachbeweis, auf den sich die Anklage stützen könnte», sagte Anwalt Johann Schwenn am Dienstag in seinem Plädoyer vor dem Landgericht Mannheim.

Nach Ansicht der Verteidigung hat die Ex-Freundin Jörg Kachelmann aus «Rache und Hass» bewusst zu Unrecht der Vergewaltigung bezichtigt.

Der 52-jährige Schweizer sagte auf die Frage, ob er ein letztes Wort wünsche: «Nein, danke.» Er bestreitet die Vorwürfe. Die Anklage hatte vergangene Woche vier Jahre und drei Monate Haft für den Wettermoderator gefordert. Die Nebenklägerin verfolgte das Plädoyer im Gerichtssaal. Immer wieder schüttelte sie bei den Ausführungen still den Kopf.

Schwenn forderte auch, Kachelmann solle für die viermonatige Untersuchungshaft sowie Durchsuchungen und Beschlagnahmen entschädigt werden. Erneut kritisierte der Anwalt die Berichterstattung in den Medien. «Was immer an Intimem aktenkundig war, es fand sich alsbald in "Bunte", "Focus" und "Bild" wieder.» Die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft schienen wie aus den Medien abgeschrieben zu sein.

Kachelmann-Anwältin Andrea Combé sagte, nachdem der Moderator in einem Streit Beziehungen zu anderen Frauen eingeräumt habe, habe sich seine Ex-Freundin von dem Gedanken leiten lassen: «Du hast mich vernichtet, dann vernichte ich dich auch.»

Pflichtverteidigerin Combé übernahm in dem Plädoyer den größten Teil der Beweiswürdigung. Dabei versuchte sie, systematisch jeden Verdacht gegen den Moderator zu zerstreuen. Weder die Spuren auf dem Messer, mit dem Kachelmann seine Ex-Geliebte bedroht haben soll, noch die Verletzungen der Frau sind nach ihrer Ansicht geeignet, die Schuld des 52-Jährigen zu beweisen. «Es gibt keine Spuren an dem Messer, die die Version der Nebenklägerin bestätigen», sagte Combé.

Auf dem Messerrücken gibt es in der Tat keine DNA-Spuren der Frau. Das Argument der Staatsanwaltschaft, diese seien zufällig oder bewusst abgewischt worden, widerspreche jeder wissenschaftlichen Erkenntnis, sagte die Anwältin. DNA-Spuren ließen sich nicht einfach wegwischen. «Das Messer ist als Tatwerkzeug eindeutig auszuschließen.»