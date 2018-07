Barcelona (dpa) - Wegen der Vulkanaschewolke aus Island hat der spanische Fußballmeister FC Barcelona seine Anreise zum Finale der Champions League gegen Manchester United vorgezogen.

Wie der Club auf seiner Homepage mitteilte, entschied die Vereinsführung, die Reise nach London bereits am Dienstagabend anzutreten - zwei Tage früher als geplant. In der britischen Hauptstadt treffen die Katalanen am Samstag im Wembley-Stadion auf das Team von Alex Ferguson.

Barça will damit sicherstellen, dass der Elf von Trainer Josep Guardiola eine ähnliche Odyssee wie vor einem Jahr erspart bleibt. Damals mussten die Blau-Roten mit dem Bus zum Halbfinale der Champions League gegen Inter Mailand nach Italien fahren.

Die größte Sorge der Katalanen besteht nun in der Frage, wie 24 000 Barça-Fans, die das Finale miterleben wollen, im Falle einer Sperrung des britischen Luftraums nach London gelangen können. «Wir spielen für die Zuschauer», betonte Guardiola. «Es hätte keinen Sinn, nach zu London reisen, wenn die Fans nicht kommen können.»

Das spanische Sportblatt «Marca» plädierte dafür, das Finale notfalls zu verschieben. «Der Fußball ist für die Fans da», schrieb Spaniens auflagenstärkste Zeitung. Guardiola hält nach der Erfahrung des Vorjahres eine Verschiebung des Endspiels jedoch für ausgeschlossen. «Die UEFA wird nichts verschieben», sagte der Coach. «Wir werden alles tun, um zum Finale anzutreten. Aber es wäre gut, wenn die Fans auch dabei wären.»

Der FC Barcelona ist bei der Anreise im Nachteil. Für Englands Meister Manchester United und dessen Fans wird es keine Probleme geben, rechtzeitig nach London zu gelangen.