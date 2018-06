Madrid (dpa) - Der spanische König Juan Carlos (73) beendet nach 40 Jahren seine Karriere als Wettkampf-Segler. Dies gab am Dienstag der Reeder José Cusí (77) bekannt, der seit Jahrzehnten zusammen mit dem Monarchen Segelregatten bestritten hat.

Juan Carlos werde am 17. September in Barcelona zum letzten Mal an einem Rennen teilnehmen.

«In unserem Alter ist es aufgrund der körperlichen Anforderungen ein Risiko, an Hochleistungs-Wettkämpfen teilzunehmen», sagte der Reeder der spanischen Nachrichtenagentur EFE in Cascais (Portugal). «Wir werden das Segeln nicht ganz aufgeben, aber wir werden künftig mit ruhigeren Schiffen in See stechen», sagte Cusí.

Der Katalane kam bei den Olympischen Spielen 1972 in München mit dem damaligen Prinzen Juan Carlos überein, an Regatten teilzunehmen.

In Spanien sind in jüngster Zeit Spekulationen über angebliche gesundheitliche Probleme des 73 Jahre alten Königs verbreitet worden. Das Königshaus wies die Berichte jedoch zurück.