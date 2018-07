Inhalt Seite 1 — Microsoft bringt großes Update für Windows Phone 7 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin/London (dpa) - Microsoft legt im Smartphone-Markt mit einer neuen Version seines Windows Phone 7 nach und holt sich weitere Hardware-Partner ins Boot. Die Version «Mango» soll im Herbst 2011 auf den Markt kommen und dann für alle Windows-Phone-Geräte kostenlos zum herunterladen bereit stehen.

Dies kündigte der Software-Hersteller am Dienstag an. Dann sollen auch Acer, Fujitsu und der chinesische Herstellers ZTE neue Smartphones mit Windows Phone 7 auf den Markt bringen. Mit den neuen Partnern will sich Microsoft auch weitere wichtige Märkte wie China, Japan, Nordkorea und Russland erschließen.

Die neuen Geräte sollen unter anderem in Sprachen wie Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch und Russisch verfügbar sein. «Wir wollen dort mit einer aggressiven Preisstrategie wachsen», sagte Microsoft-Manager Achim Berg der dpa.

Microsoft war mit seinen ersten Windows Phones zunächst im oberen Preissegment an den Start gegangen und hatte den Hardware-Partnern hohe Ausstattungsauflagen gemacht. Inzwischen seien zum Beispiel neue Chipsets verfügbar, die teilweise leistungsstärker, aber zugleich deutlich günstiger sind, sagte Berg. Außerdem gebe es Einsparmöglichkeiten bei weiteren Komponenten oder der Display-Größe.

Am Mittwoch will Microsoft neue Werkzeuge für Entwickler für Anwendungen (Apps) ins Netz stellen. «Die von uns zur Verfügung gestellten Tools werden extrem gut angenommen», sagte Berg. Allein durch Nokia habe Microsoft zahlreiche ehemalige Symbian-Entwickler dazugewonnen. «Alle Symbian-Entwickler von Nokia kommen rüber.» Nachdem Nokia die Partnerschaft mit Microsoft eingegangen ist, lässt der finnische Handy-Hersteller sein eigenes Betriebssystem Symbian auslaufen.

Mit den neuen Tools von «Mango» sollen Entwickler künftig bessere, und schnellere Anwendungen programmieren können, die untereinander besser miteinander kommunizieren können. So soll es unter Mango zum Beispiel möglich sein, eine Unterhaltung personenbezogen zu führen und nahtlos zwischen SMS, E-Mail oder Chat zu wechseln. Soziale Netzwerke sollen besser integriert werden. Insgesamt 17 000 Apps gibt es nach Angaben von Microsoft bis heute im Marketplace.

Marktforscher setzen große Erwartungen in das neue Betriebssystem von Microsoft. Nachdem der Vorgänger Windows Mobile schon an den Rand der Bedeutungslosigkeit gerückt war, sagen die großen Institute Gartner und IDC dem neuen Windows Phone 7 Marktanteile bis über 20 Prozent bis zum Jahr 2015 voraus. Das habe sogar Microsofts eigene Erwartungen übertroffen, sagte Berg.