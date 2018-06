London (dpa) - US-Präsident Barack Obama ist am späten Abend in London eingetroffen. An Bord der Präsidentenmaschine «Air Force One» landeten der Präsident und seine Gattin Michelle auf dem Flughafen Stansted im Norden der Stadt. Eine kleine Militärabordnung empfing sie. Obama hatte seine Weiterreise aus der irischen Hauptstadt Dublin nach London um etwa zehn Stunden vorziehen müssen. Er wollte so einem möglichen Flugverbot wegen isländischer Vulkanasche entgehen. Das Ehepaar Obama wird heute von Queen Elizabeth II. im Buckingham Palast empfangen.

