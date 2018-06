Tokio (dpa) - Im japanischen Katastrophen-Kernkraftwerk Fukushima ist es höchstwahrscheinlich in zwei weiteren Reaktorblöcken zur teilweisen Kernschmelze gekommen. Die Betreiberfirma Tepco in Tokio geht davon aus, dass sich auch in den Reaktoren zwei und drei die Brennstäbe teilweise verflüssigt haben. Damit wäre es in allen drei zum Zeitpunkt des Erdbebens am 11. März in Betrieb befindlichen Reaktoren des AKW Fukushima Daiichi zur Kernschmelze gekommen. Durch das Beben und den Tsunami waren Teil der Anlage zerstört worden, vor allem das Kühlsystem. Seither tritt Radioaktivität aus.

