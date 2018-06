Teheran (dpa) - Bei einer Explosion in einer Raffinerie während des Besuchs des iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad ist ein Mensch ums Leben gekommen. Sechs Menschen wurden bei dem Zwischenfall in der Hafenstadt Abadan verletzt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Fars. Ahmadinedschad blieb unversehrt. Ein technischer Defekt an einer Gasleitung habe die Explosion verursacht, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.